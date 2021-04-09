9 Nisan bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Mart bitti kar bitmedi | Kar uyarısı geldi
9 Nisan 2021 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Balıkesir, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 9 Nisan 2021 Cuma hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak ile birlikte yerel dolu yağışı, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, öğle saatlerine kadar Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Samsun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Rakımı 400 m ve üzeri) ile Amasya ve Çorum çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer fırtına şeklinde (60-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!: Öğle saatlerine kadar Batı Karadeniz kıyı kesimleri ile Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve iç kesimlerinde (400 m üzeri) yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İÇ VE BATI BÖLGELERİMİZDE ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT: 13.04.2021 Salı günü sabahına kadar Trakya Kesimi, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Uşak çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa), Güney Ege'de yer yer kısa süreli fırtına (80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yağmur ve sağanak, Isparta çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçelerinin sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
SİVAS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, öğle saatlerine kadar kıyılarında kuvvetli karla karışık yağmur ve iç kesimlerinde (400 m üzeri) yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kıyılarında kuvvetli karla karışık yağmur ve iç kesimlerinde (400 m üzeri) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz Bölümü ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Samsun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Amasya ve Çorum çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer (400 m üzeri) yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun gök gürültülü sağanak ile birlikte yerel dolu yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Muş, Ağrı, Bitlis, Erzincan'ın doğusu, Bingöl'ün kuzeyinde güneyli yönlerden fırtına (30-70 km/saat) ve kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HAKKARİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Paylaşımlar ardı ardına geliyor... Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...
- Survivor'da diskalifiye şoku! Hevesleri kursaklarda bıraktı! Şampiyonluk adaylarından biriydi...
- Bursluluk sınavı ertelendi mi? İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB son dakika...
- Adaylık kaldırma sınavı ertelendi mi? AKS ve Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte tarihler...
- SGK tarafından ödeniyor! 2 ay içinde almayan hakkı yanıyor! PTT üzerinden oldukça kolay...
- Halkbank'tan kredi çekmek isteyenlere müjde! 6 ay ödemesiz sıfır faiz ile 225 bin TL kredi fırsatı! Başvurmak oldukça basit...
- 8 Nisan güncel sigara fiyatları: Sigaraya zam geldi mi, var mı? Hangi sigara ne kadar oldu? Parliament, Marlboro, Kent, Winston, Tekel...
- 8 Nisan korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- Son dakika: Yarın okullar tatil mi? 9 Mart okullar açılacak mı? Kar tatili olan iller hangileri? Yüz yüze eğitim...
- Sıfır en ucuz otomobiller! Sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? Volkswagen, Renault, Peugeot, Fiat, Toyota, Honda kampanya...
- Emekliler müjde! Bankaların promosyon yarışı kızıştı! 2550 - 2250 - 1600 - 1000- 500 TL'ye kadar ödeme...
- YÖK son dakika gelişmesi: Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler 15 Mayıs'ta mı açılacak? Yüz yüze...