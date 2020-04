Sağlık Bakanlığı koronavirüs hastalarını bu yöntem ile takip edecek

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve ülkemizde de görülen koronavirüs vakalarıyla ilgili tedbirler tüm hızıyla sürerken, Sağlık Bakanlığı vakaların tespit ve takibini cep telefonu üzerinden yapmaya hazırlanıyor.

Hayat Eve Sığar isimli aplikasyonun birkaç gün içinde devreye gireceğini belirten Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, hastaların indirmek zorunda olduğu bu uygulamayla salgının an be an kontrol edileceğini belirtti. Benzer uygulamalar korona ile mücadelede başarılı ülkeler olarak kabul edilen Güney Kore, Çin, Singapur gibi ülkelerde de kullanılıyor.

VAKALAR UYGULAMAYI İNDİRMEK ZORUNDA

Yenişafak'ta yer alan habere göre; Evde takip edilen vakalar ve pozitif vakaların temaslıları aplikasyonu indirmek zorunda olacak. Koronavirüs aplikasyonu ile hem takip edilecek hem de durumlarını anlık görülecek. Sistem sayesinde evde izole olunacak. Aplikasyon aracılığıyla hastaların kullandıkları ilaçların takibinden günlük-saatlik durumlarına, hekimlerle interaktif iletişimden acil çağrıya tedavide seri bir yol izlenmiş olacak.

BİLEKLİKLE TAKİP EDİLİYOR

Çin'de hastalığın yayılmasını engellemek için 'Close Contact Detector' ismi verilen bir sistem devreye girdiğini anlatan Doç. Dr. Ali Murat Kırık, bu sistemle hem vakaların takip edildiğini, hem de virüs kapmamış insanların uyarıldığını aktardı. Kırık şunları söyledi: "Singapur'da bluetooh teknolojisiyle benzer bir uygulama kullanılıyor. Hong Kong'ta ise akıllı bileklik kullanılıyor. Bu sayede hareketler takip ediliyor ve karantinadan çıkan kişiler yetkililere bildiriliyor. Güney Kore ve İsrail'de de takip için konum bilgisi kullanılıyor ve enfekte olan hasta bilgilerinin veri tabanından çekilmesiyle birlikte kullanıcılara bildirim geliyor."