31 Mayıs 2022, Salı
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Zonguldak'ta dehşet veren cinayet! Katil her yerde aranıyor
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde geçtiğimiz kasım ayında ormanlık alanda Mustafa Keleş'in (70) başı kopmuş ceseti bulundu. Dehşet veren cinayeti kimi işlediği henüz bilinmiyor. Gözaltına alınan 11 zanlıdan adliyeye sevk edilen 5'i serbest bırakıldı.