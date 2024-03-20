20 Mart 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Zincirlikuyu’da “senin yüzünden metrobüse binemedim” kavgası kamerada
Zincirlikuyu metrobüs durağında bekleyen bir kişi, önündeki kişinin aracın dolu olduğunu öne sürerek metrobüse binmemesi sebebiyle aracı kullanamadı. Bunun üzerine ikili arasında yaşanan kavgayı duraktaki diğer yolcular güçlükle ayırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.