26 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Zincirleme felaket! Çok sayıda araç karıştı: Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.05.2024 21:08
Mersin-Adana arasında Tarsus Yenice Kavşağında bir otobüs ile bazı araçların karıştığı zincirleme kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi. Bölgede son zamanlarda etkisini arttıran yağmur yüzünden yollarda kayganlık oluştuğu ve bu sebepten dolayı kazanın meydana gelebileceğini dile getiren A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur zincirleme kaza dair detayları A Haber’de anlattı. İşte son durum…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mersin’de zincirleme felaket!
Mersin'de zincirleme felaket!
Mersin Valisi A Haber’de!
Mersin Valisi A Haber'de!
TAG otoyolunda katliam gibi kaza!
TAG otoyolunda katliam gibi kaza!
Kars’ta sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü!
Kars’ta sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü!
Esenyurt’ta iş yerine silahlı saldırı!
Esenyurt'ta iş yerine silahlı saldırı!
Bakan Şimşek’ten ’konut’ açıklaması!
Bakan Şimşek'ten 'konut' açıklaması!
Akrobatik hareketler yapıp trafiği tehlikeye attılar!
Akrobatik hareketler yapıp trafiği tehlikeye attılar!
Çatalca’daki feci kaza güvenlik kamerasına
Çatalca’daki feci kaza güvenlik kamerasına
Metrelerce sürüklenen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Metrelerce sürüklenen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Beyoğlu’nda kadınlar arasında yumruklu kavga
Beyoğlu'nda kadınlar arasında yumruklu kavga
İstanbul’da “pes” dedirten hırsızlık!
İstanbul’da “pes” dedirten hırsızlık!
Ekip otosunun karıştığı kazada 2’si polis 3 kişi yaralandı
Ekip otosunun karıştığı kazada 2’si polis 3 kişi yaralandı
Daha Fazla Video Göster