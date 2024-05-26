Zincirleme felaket! Çok sayıda araç karıştı: Ölü ve yaralılar var

Mersin-Adana arasında Tarsus Yenice Kavşağında bir otobüs ile bazı araçların karıştığı zincirleme kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi. Bölgede son zamanlarda etkisini arttıran yağmur yüzünden yollarda kayganlık oluştuğu ve bu sebepten dolayı kazanın meydana gelebileceğini dile getiren A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur zincirleme kaza dair detayları A Haber’de anlattı. İşte son durum…

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