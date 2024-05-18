18 Mayıs 2024, Cumartesi
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Zeytinburnu açıklarında 144 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi
İstanbul'un Zeytinburnu açıklarında bulunan bir gemide yapılan aramada, toplam 144 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralar bugün Haydarpaşa Limanı'nda basına sergilendi.