Zehir tacirleri polislere ateş açtı! Saldırganların suç kayıtları kabarık

Son dakika haberleri… İstanbul Arnavutköy'de uyuşturucu tacirleri ile polis arasında çatışma çıktı. Bir zehir taciri öldü biri de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Erhan Koçak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hakan Çerkez ise tedavi altına alındı. Erhan Koçak'ın kasten yaralama hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlardan 13, Hakan Çerkez'in ise yaralama ve farklı suçlardan 6 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Koçak ve Çerkez'in üzerleri ve otomobilde yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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