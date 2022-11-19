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Yuvacık Barajı alarm veriyor! Eski köprü ortaya çıktı

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Giriş: 19.11.2022 14:41
Kocaeli’de bulunan Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 19’a düştü. Büyük bir kısmı kuruyan baraj havadan görüntülenirken yıllar önce sular altında kalan eski köprü ise gün yüzüne çıktı.
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