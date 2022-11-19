19 Kasım 2022, Cumartesi
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Yuvacık Barajı alarm veriyor! Eski köprü ortaya çıktı
Kocaeli’de bulunan Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 19’a düştü. Büyük bir kısmı kuruyan baraj havadan görüntülenirken yıllar önce sular altında kalan eski köprü ise gün yüzüne çıktı.