29 Kasım 2022, Salı
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Yusufeli Barajı'nda su seviyesi yükseliyor! 30 metreyi buldu
Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajında kapakların kapatılmasıyla sular yükselmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleşen baraj, bir haftada 30 metre yüksekliğe ulaştı.