16 Mart 2022, Çarşamba
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Yurttan bazen zor bazen eğlenceli kar manzaraları....
Yurdu etkisi altına alan kar hayatı olumsuz etkiledi. Ekipler kapanan yolları açmak için mesaideydi. Kazalar kaçınılmaz oldu. Tabii kar yağışını eğlenceye dönüştürenler de oldu.