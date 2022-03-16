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Yurttan bazen zor bazen eğlenceli kar manzaraları....

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2022 16:31
Yurdu etkisi altına alan kar hayatı olumsuz etkiledi. Ekipler kapanan yolları açmak için mesaideydi. Kazalar kaçınılmaz oldu. Tabii kar yağışını eğlenceye dönüştürenler de oldu.
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