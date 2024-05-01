Yüksekova’da kartonunu alan tavuk ve horoz almaya koştu

Son dakika yaşam haberleri… Hakkari’nin Yüksekova Ziraat Odası Başkanlığı tarafından getiren çok sayıda tavuk ve horozun uygun fiyata satışa sunulması vatandaştan yoğun ilgi gördü.

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