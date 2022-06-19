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Yolda yürüyen kadını tokatladı! Olaya mahalleli müdahale etti

İHA
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Giriş: 19.06.2022 12:40
Şişli’de bir şahıs kaldırımda yürüyen bir kadına yaklaşıp tokatladı. Kadının neye uğradığını şaşırdığı olayda, vatandaşların tepki gösterdiği şahıs ise ara sokakta darp edildi. Kadının eşi olduğunu iddia eden şahıs olay yerinden uzaklaşırken, yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kadının ve şahsın emniyete herhangi bir şikayette bulunmadıkları öğrenildi.
Yolda yürüyen kadını tokatladı!
Yolda yürüyen kadını tokatladı!
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