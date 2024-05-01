01 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yolcu otobüsünün bagajında 50 koli makaron ele geçirildi

Yolcu otobüsünün bagajında 50 koli makaron ele geçirildi

ahaber.com.tr
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.05.2024 16:57
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada 50 koli içinde 200 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
50 koli makaron ele geçirildi
50 koli makaron ele geçirildi
Feci kaza! 2’si polis 6 yaralı
Feci kaza! 2’si polis 6 yaralı
Kudüs’te öldürülmüştü! Gıyabi cenaze namazı kılındı
Kudüs'te öldürülmüştü! Gıyabi cenaze namazı kılındı
Kazadan son anda kurtuldu! O anlar kamerada
Kazadan son anda kurtuldu! O anlar kamerada
Makinisti her gün istasyonda bekliyor
Makinisti her gün istasyonda bekliyor
Gaziantep’te astsubayın öldüğü midibüs kazası kamerada
Gaziantep’te astsubayın öldüğü midibüs kazası kamerada
Leylekler yuvalarına yerleşti
Leylekler yuvalarına yerleşti
Selin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Selin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Turizmin kalbi Antalya’da hanutçu ve dilenci sorunu!
Turizmin kalbi Antalya’da hanutçu ve dilenci sorunu!
Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ne anlatıyor?
Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ne anlatıyor?
Sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Sivas’ta eve yıldırm düştü!
Sivas’ta eve yıldırm düştü!
Daha Fazla Video Göster