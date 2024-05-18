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Yolcu dolu minibüse beton mikseri çarptı! Mikseri oluğu camdan içeri girdi

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 18.05.2024 16:32
İstanbul Pendik'te bir beton mikser şoförü geri manevra yaptığı sırada arkasındaki minibüse çarptı. Kazada mikserin oluğu minibüsün ön camını kırarak içeri girdi. Minibüs şoförü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
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