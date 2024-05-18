Yolcu dolu minibüse beton mikseri çarptı! Mikseri oluğu camdan içeri girdi

İstanbul Pendik'te bir beton mikser şoförü geri manevra yaptığı sırada arkasındaki minibüse çarptı. Kazada mikserin oluğu minibüsün ön camını kırarak içeri girdi. Minibüs şoförü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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