Yola çıkacaklar dikkat! Uzun yola çıkmadan önce nasıl önlem alınmalı?

9 günlük bayram tatili başladı insanlar yollara düştü. Bayram tatili için uzun yola çıkmadan önce nasıl önlem alınmalı? Ne kadar sürede mola verilmeli? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan ileri sürüş teknikleri uzmanı İlkay Sular anlattı.

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