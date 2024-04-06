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Yola çıkacaklar dikkat! Uzun yola çıkmadan önce nasıl önlem alınmalı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.04.2024 12:29
9 günlük bayram tatili başladı insanlar yollara düştü. Bayram tatili için uzun yola çıkmadan önce nasıl önlem alınmalı? Ne kadar sürede mola verilmeli? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan ileri sürüş teknikleri uzmanı İlkay Sular anlattı.
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