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Yol verme tartışması silahlı saldırıya dönüştü

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Giriş: 15.03.2024 10:53
Güncelleme:15.03.2024 10:53
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ticari araç sürücüsü ile toplu taşıma aracı sürücüsü arasındaki yol verme tartışması silahlı saldırıya dönüştü. Toplu taşıma aracına saldıran 3 kişi jandarma tarafından yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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