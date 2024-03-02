02 Mart 2024, Cumartesi
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Yol verme nedeniyle tartıştığı sürücünün dükkanını kurşunladı
Olay, saat 13.00 sıralarında Bayrampaşa Orta Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikleti ile seyir halinde olan şüpheli, bir sürücü ile yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında şüpheli, sürücüyü takip ederek bulduğu dükkanını kurşunladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan olayda ölen veya yaralanan olmazken olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.