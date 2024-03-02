02 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yol verme nedeniyle tartıştığı sürücünün dükkanını kurşunladı

Yol verme nedeniyle tartıştığı sürücünün dükkanını kurşunladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.03.2024 17:05
Olay, saat 13.00 sıralarında Bayrampaşa Orta Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikleti ile seyir halinde olan şüpheli, bir sürücü ile yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında şüpheli, sürücüyü takip ederek bulduğu dükkanını kurşunladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan olayda ölen veya yaralanan olmazken olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Tarih ve kültür şehri: Gaziantep
Tarih ve kültür şehri: Gaziantep
Gazişehrin damak çatlatan lezzetleri!
Gazişehrin damak çatlatan lezzetleri!
Yol verme nedeniyle tartıştığı sürücünün dükkanını kurşunladı
Yol verme nedeniyle tartıştığı sürücünün dükkanını kurşunladı
Buğday toprağın uyumaması nedeniyle gelişti
Buğday toprağın uyumaması nedeniyle gelişti
Doğu Karadeniz’de topraksız tarım dönemi!
Doğu Karadeniz’de topraksız tarım dönemi!
Kaya levreğinden kavurma tarifi!
Kaya levreğinden kavurma tarifi!
Bu köyde her şey geri dönüştürülüyor
Bu köyde her şey geri dönüştürülüyor
Gazzeliler için havlu atkı ve bere üretimi!
Gazzeliler için havlu atkı ve bere üretimi!
Sultanbeyli’de ilginç kaza kamerada
Sultanbeyli’de ilginç kaza kamerada
İnanılmaz! 285 bin TL borçla uyandı
İnanılmaz! 285 bin TL borçla uyandı
Pendik’te yeni doğmuş bir bebek bulundu
Pendik'te yeni doğmuş bir bebek bulundu
İşte en riskli kan grubu
İşte en riskli kan grubu
Daha Fazla Video Göster