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Yol kavgasında kurye bıçaklandı! Tekme tokat dövülen motokurye yol ortasında bıçaklandı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 18.05.2024 10:20
Son dakika haberleri... İstanbul Esenyurt'ta bir sürücüyle ile motokurye arasında yol verme yüzünden kavga çıktı. Sokak birbirine girdi. Çıkan arbedede, motokurye bıçaklandı.
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