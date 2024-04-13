'Yok artık' dedirten kavga! Üniversiteli motosikletli gence 8 kişi saldırdı: Öldüresiye dövdüler.

Konya'da, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünün de aralarında olduğu 8 kişinin dövdüğü motosikletli gencin sağ kolu kırıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. Olay anı kameraya yansıdı.