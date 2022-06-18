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YKS'nin ilk oturumu nasıl geçti?

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.06.2022 17:40
YKS'de milyonlarca genç üniversite kapısını aralamak için yarıştı. Sınavın ilk oturumu bugün tamamlandı. Bu yıl ilk kez baraj uygulanmayacak. Peki, sınav nasıl geçti? Sorular nasıldı? Adaylar A Haber mikrofonuna anlattı.
YKS’nin ilk oturumu nasıl geçti?
YKS'nin ilk oturumu nasıl geçti?
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