YKS’nin ilk oturumu nasıl geçti?

YKS'de milyonlarca genç üniversite kapısını aralamak için yarıştı. Sınavın ilk oturumu bugün tamamlandı. Bu yıl ilk kez baraj uygulanmayacak. Peki, sınav nasıl geçti? Sorular nasıldı? Adaylar A Haber mikrofonuna anlattı.