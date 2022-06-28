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Yeşilçam'ın Usta isimi Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.06.2022 09:47
Usta isim Cüneyt Arkın'ın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği hastanede bütün çabalara rağmen hayatını kaybettiği kaydedildi. Usta isim Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital’da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın’ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.
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