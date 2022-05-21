21 Mayıs 2022, Cumartesi
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Yeni haftada hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları artıyor mu?
Hava durumundaki değişiklikler şaşırtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde soğuk hava dalgasının etkisiyle yağmur ve sağanak yağmur etkili olurken bazı bölgelerde yüksek kesimlere kar yağdı. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş’ın konuğu olan MGM Hava Tahmin Uzmanı değerlendirdi.