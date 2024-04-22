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Yeni haftada hava nasıl olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.04.2024 16:00
Sıcaklık güney, iç ve batı kesimlerde 2 ile 6 derece artacak. Toz taşınımı bekleniyor.
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Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
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