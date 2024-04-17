17 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yemeği beğenmeyince garsonu böyle dövdüler

Yemeği beğenmeyince garsonu böyle dövdüler

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.04.2024 12:03
Esenyurt’ta alışveriş merkezinde hamburger sipariş eden genç kız, köftenin pişmediği söyleyerek değiştirmek istedi. Restoran personeli değişimi reddedince sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadının yanındakiler restoran çalışanını tekme tokat dövdü. Ortalığın savaş alanına döndüğü o anlar kameraya yansıdı.
Oto hırsızlığına teşebbüs anları kamerada
Oto hırsızlığına teşebbüs anları kamerada
Yemeği beğenmeyince garsonu böyle dövdüler
Yemeği beğenmeyince garsonu böyle dövdüler
Kendi kendine Heimlich Manevrası nasıl yapılır?
Kendi kendine Heimlich Manevrası nasıl yapılır?
Ebrar Sitesi’nin yerine yeni konut inşası
Ebrar Sitesi'nin yerine yeni konut inşası
Metin Akpınar’ın kızı Müge Anlı’ya çıktı!
Metin Akpınar’ın kızı Müge Anlı'ya çıktı!
IBAN kiralayana ceza yolda
IBAN kiralayana ceza yolda
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda arıza!
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza!
Özal için anıt mezarda anma töreni
Özal için anıt mezarda anma töreni
Kahvehaneyi bastı av tüfeğiyle ateş açtı!
Kahvehaneyi bastı av tüfeğiyle ateş açtı!
Adana’da nisan ayında sıcaklık rekoru kırıldı
Adana'da nisan ayında sıcaklık rekoru kırıldı
Eskilerin yer yatakları yeni trend oldu
Eskilerin yer yatakları yeni trend oldu
Taksim’de ticari taksi denetimi yapıldı
Taksim'de ticari taksi denetimi yapıldı
Daha Fazla Video Göster