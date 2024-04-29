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Çay dediler bonzai çıktı! Narkotik Köpeği Yaşa 20 kilo Bonzai yakaladı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 29.04.2024 16:42
Balıksir’in Edremit ilçesinde iki şüpheli çay olduğunu beyan ederek kurtulmaya çalıştıkları madde narkotik dedektör köpeği Yaşa tarafından bulundu. Çay denilen madde bonzai çıktı. Yapılan operasyonda 20 kilo 407 gram Bonzai ele geçirildi.
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