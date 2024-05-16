MSB kura çekimi İSİM LİSTESİ 2024 | ASİL YEDEK nihai kazananlar belli oldu mu? MSB 1829 işçi kurası saat kaçta?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak olan 1829 işçi alımı için İŞKUR üzerinden başvuruları almıştı. Başvuruların tamamlanmasının ardından, MSB işçi alımı süreci kura çekimi aşamasına geçti. İŞKUR aracılığıyla alınan başvurular, Milli Savunma Bakanlığı'nın personel ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen bu alımda adaylar arasından kura çekimi yapılacak. MSB işçi alımı kazananlar belli oldu mu? MSB 1829 işçi kurası saat kaçta?