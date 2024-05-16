MSB kura çekimi İSİM LİSTESİ 2024 | ASİL YEDEK nihai kazananlar belli oldu mu? MSB 1829 işçi kurası saat kaçta?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), binlerce adayın katılımıyla gerçekleşen canlı yayınla 1829 açık iş için kura sonuçlarını duyuracak. MSB'nin bünyesindeki iş yerlerinde çalışacak olan işçilerin belirleneceği bu alımların başvuruları 24-29 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Kura sonuçlarıyla belirlenecek olan adaylar, sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkı elde edecekler.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024
06:13
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak olan 1829 işçi alımı için İŞKUR üzerinden başvuruları almıştı. Başvuruların tamamlanmasının ardından, MSB işçi alımı süreci kura çekimi aşamasına geçti. İŞKUR aracılığıyla alınan başvurular, Milli Savunma Bakanlığı'nın personel ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen bu alımda adaylar arasından kura çekimi yapılacak. MSB işçi alımı kazananlar belli oldu mu? MSB 1829 işçi kurası saat kaçta?
MSB İşçi Alımı için Kura Çekimi Heyecanı Başlıyor!
Milli Savunma Bakanlığı, bin 829 sürekli işçi alımı için kura çekim tarihini duyurdu. Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi'nde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA)
16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10:00'da noter huzurunda gerçekleşecek.
Kura Çekimi Sonrası: Sözlü/Uygulamalı Sınav ve İsim Listesi Açıklanacak
Kura çekiminin ardından ismi çıkan adaylar, sözlü/uygulamalı sınava katılacaklar. Adayların isim listesi, Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacak.
Meslek Grupları ve Alımlar
MSB işçi alımı kapsamında birçok meslek grubundan alımlar yapılıyor. Elektronik Teknisyeni, İş Makineleri Operatörü, Tezgah İşçisi, Kaynakçı, İnşaat Ustası, Soğuk Demirci/Çelik Yapılandırmacı, Ciltçi, Matbaa Teknisyeni,
Sıhhi Tesisatçı, Tornacı, Marangoz, Ofset Baskı Operatörü, Kaloriferci, Elektrikçi, Otomotiv Boya Ustası, Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi, Terzi, Meydancı gibi birçok meslek dalından alımlar yapılacak.