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Haberler Galeri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının iç yüzü ne? Kumpasta taktik aynı | Gizli tanık üzerinden siyasilere bürokratlara komplo

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının iç yüzü ne? Kumpasta taktik aynı | Gizli tanık üzerinden siyasilere bürokratlara komplo

Türkiye, 8 Eylül 2023'te Ankara Esenboğa Havalimanı girişinde yakalanan organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden planlanan olası bir darbe girişimi iddiasıyla sarsıldı. Soruşturmanın 2 numaralı sanığı Serdar Sertçelik'in ayağında elektronik kelepçeli halde yurt dışına kaçmasına göz yumdukları iddia edilen ve 17/25 Aralık darbe girişimine benzer bir yöntemle siyasileri ve hükümeti hedef aldığı iddia edilen Ankara'da görevli 3 emniyet müdürü ile 1 komiser gözaltına alındı. Kumpasa kalkışan yapının 280 kişiyi radarına alıp sistem üzerinden tüm bilgilerini sorguladığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.05.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 08:55
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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının iç yüzü ne? Kumpasta taktik aynı | Gizli tanık üzerinden siyasilere bürokratlara komplo

Türkiye, bir organize suç örgütü üzerinden aralarında siyasiler, gazeteciler, ekonomi dünyasından isimlerin de yer aldığı birçok isme yönelik kumpas planıyla çalkalanıyor.

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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının iç yüzü ne? Kumpasta taktik aynı | Gizli tanık üzerinden siyasilere bürokratlara komplo

İddialara göre söz konusu kumpas planı, 8 Eylül 2023'te Ankara Esenboğa Havalimanı girişinde yakalanan organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın tutuklanmasının ardından başladı.

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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının iç yüzü ne? Kumpasta taktik aynı | Gizli tanık üzerinden siyasilere bürokratlara komplo

Ankara Emniyet Müdürlüğü polisleri, organize suç örgütünün 2 numaralı ismi olduğu belirtilen Serdar Sertçelik'i 6 Ekim'de KKTC'den Türkiye'ye getirerek gözaltına alındı.

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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının iç yüzü ne? Kumpasta taktik aynı | Gizli tanık üzerinden siyasilere bürokratlara komplo

M7 koduyla gizli tanık yapılan Sertçelik, elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ev hapsi verilen Sertçelik buna rağmen tam 9 kez evinden uzaklaştı.

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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının iç yüzü ne? Kumpasta taktik aynı | Gizli tanık üzerinden siyasilere bürokratlara komplo

Üstelik bu ihlallerden birinde Ece Ronay ile birlikte gittiği çorbacıda Ayhan Bora Kaplan'ın işlettiği içkili restoranda güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi tarafından bacağından silahla vuruldu.