Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının iç yüzü ne? Kumpasta taktik aynı | Gizli tanık üzerinden siyasilere bürokratlara komplo

Türkiye, 8 Eylül 2023'te Ankara Esenboğa Havalimanı girişinde yakalanan organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden planlanan olası bir darbe girişimi iddiasıyla sarsıldı. Soruşturmanın 2 numaralı sanığı Serdar Sertçelik'in ayağında elektronik kelepçeli halde yurt dışına kaçmasına göz yumdukları iddia edilen ve 17/25 Aralık darbe girişimine benzer bir yöntemle siyasileri ve hükümeti hedef aldığı iddia edilen Ankara'da görevli 3 emniyet müdürü ile 1 komiser gözaltına alındı. Kumpasa kalkışan yapının 280 kişiyi radarına alıp sistem üzerinden tüm bilgilerini sorguladığı ortaya çıktı. İşte detaylar...