13 Haziran 2022, Pazartesi
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Yavruların fotoğrafını çekmek isterken hayatının şokunu yaşadı! Anne ördeğin hışmına uğradı... Üzerine atlayıp metrelerce kovaladı
Son dakika dünya haberi... Rusya’nın başkenti Moskova'da yol kenarındaki yavru ördekleri görüntülemek isteyen bir kişi anne ördek tarafından metrelerce kovalandı.