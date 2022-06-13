13 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yavruların fotoğrafını çekmek isterken hayatının şokunu yaşadı! Anne ördeğin hışmına uğradı... Üzerine atlayıp metrelerce kovaladı

Yavruların fotoğrafını çekmek isterken hayatının şokunu yaşadı! Anne ördeğin hışmına uğradı... Üzerine atlayıp metrelerce kovaladı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.06.2022 13:09
Son dakika dünya haberi... Rusya’nın başkenti Moskova'da yol kenarındaki yavru ördekleri görüntülemek isteyen bir kişi anne ördek tarafından metrelerce kovalandı.
Hayatının şokunu yaşadı HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hayatının şokunu yaşadı
Hayatının şokunu yaşadı
Hayatını Türk irfanına adayan mütefekkir
Hayatını Türk irfanına adayan mütefekkir
Hintli Müslümanlara alçak saldırı
Hintli Müslümanlara alçak saldırı
Yer Sinop! Böyle görüntülendi
Yer Sinop! Böyle görüntülendi
Engelli kedisini 3 gün sonra ölü buldu
Engelli kedisini 3 gün sonra ölü buldu
Ramsay Hunt sendromu nedir?
Ramsay Hunt sendromu nedir?
30 yıllık eczanenin deposuna baskın
30 yıllık eczanenin deposuna baskın
Demir parmaklıkta yakalanan hırsız: Çaya geldim
Demir parmaklıkta yakalanan hırsız: "Çaya geldim"
Rögar kapağı patladı! Vatandaş mağdur oldu
Rögar kapağı patladı! Vatandaş mağdur oldu
Sel alarmı! A Haber selin vurduğu bölgede
Sel alarmı! A Haber selin vurduğu bölgede
Ayı evin bahçesine girdi
Ayı evin bahçesine girdi
4 ilde sanal eskort dolandırıcılığı operasyonu
4 ilde sanal eskort dolandırıcılığı operasyonu
Daha Fazla Video Göster