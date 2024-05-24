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Yaşlıların drone ile imtihanı! Görünce panikleyip kaçtılar

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 24.05.2024 10:44
Görüntüler Karaman'dan... Şaka yapmak için drone kaldıran bir kişinin hedefinde köyde yaşayan iki vatandaş vardı. İki yaşlı havada gördükleri drona önce el salladı. Drone kendilerini takip edince de panikleyerek kaçmaya başladı. Zaman zaman yolun dışına çıkarak araziye giren vatandaşların o anları izleyenleri gülümsetti.
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