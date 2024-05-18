18 Mayıs 2024, Cumartesi
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Yaşarken kayıtlara ölü olarak geçti! Hayatta olduğunu kanıtlanmanın mutluluğunu yaşıyor
Samsun'da yaşayan Şaban Er'in yaşadığı halde kayıtlarda ölü olarak göründüğü haberini ekrana taşımıştık. 12 gün boyunca ilaç alamayıp emekli maaşını çekemediği gibi araç dahi kullanamayan Er'in hayatı yaşadığının ispatlanmasının ardından yeniden normale döndü.