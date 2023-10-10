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Yarış motoru kullanan kadına büyük şok! Bir anda direksiyonun altından çıktı

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Giriş: 10.10.2023 09:56
Samsun'da yolda seyir halinde olan yarış motorunun direksiyonundan bir anda yılan çıktı. Yılanla karşı karşıya kalınca şok yaşayan kadın sürücünün yardımına akaryakıt istasyonu çalışanları yetişti.
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