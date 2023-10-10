10 Ekim 2023, Salı
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Yarış motoru kullanan kadına büyük şok! Bir anda direksiyonun altından çıktı
Samsun'da yolda seyir halinde olan yarış motorunun direksiyonundan bir anda yılan çıktı. Yılanla karşı karşıya kalınca şok yaşayan kadın sürücünün yardımına akaryakıt istasyonu çalışanları yetişti.