Yalnız Kurt’ta dikkat çeken mülteci provokasyonu sahnesi!

Cuma akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen Yalnız Kurt’un son bölümünde ülkemizdeki göçmenlere yönelik kışkırtıcı girişimlere dikkat çekildi. Dizinin son bölümünde boynuna Suriye atkısı takan, mülteci kılıklı biri, bir Türkü öldürüyor. Sonra da CIA ajanının organize ettiği bazı teröristler Türk bayraklarıyla sokağa çıkıp, sokak eylemlerini yaratıyor ve Suriyelilerin dükkânları basılıyor.