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Yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.02.2024 12:03
Yurdun birçok noktasında sıcak hava nedeniyle badem ağaçları çiçek açtı. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik, Muğla'dan aktardı.
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Yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı
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