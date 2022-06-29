29 Haziran 2022, Çarşamba
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Yaklaşık 2 ton ağırlığındaki tosun, 120 bin liradan satışa çıktı
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 120 bin liradan satışa çıkarılan yaklaşık 2 tonluk "Fırtına" isimli şarole ırkı kurbanlık tosun alıcısını bekliyor. Günlük 20 kilogram yem yiyen kurbanlık boğayı özenle besleyip büyüten İlyas Süzener, "Karkas ağırlığı 1 ton 100 kilogram gelir. 120 bin TL istiyoruz. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun." dedi. Peki il il kurbanlık fiyatları ne kadar?