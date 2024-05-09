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Yakınları tarafından evinde ölü bulundu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2024 14:29
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 76 yaşındaki şahıs, yakınları tarafından yaşadığı evde ölü bulundu.
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