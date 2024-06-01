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Türk Yıldızları'nın HÜRJET ile kol uçuşunun kokpit görüntüleri nefes kesti

AA
ahaber.com.tr
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Giriş: 01.06.2024 18:35
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ve Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET'in, EFES-2024 Tatbikatı kapsamında gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun kokpit görüntüleri nefes kesti.
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