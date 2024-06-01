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Motosikletlilerden Gazze'ye destek

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.06.2024 17:11
İstanbul İsrail Konsolosluğu önünde motosiklet sürücüleri Gazze'deki katliama tepki göstermek için eylem yapıyor. Detayları Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
Motosikletlilerden Gazze’ye destek
Motosikletlilerden Gazze'ye destek
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