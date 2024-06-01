Hamzabeyli’de 26 KM’lik TIR kuyruğu! Tur sürücüleri günlerce sınır kapısında bekliyor

İhracatının artması sebebiyle sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor. Ülkemizden Avrupa’ya açılan kapı Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaysa TIR kuyruğu 26 kilometreyi, geçiş ise iki hatta üç günü buluyor.

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