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Hamzabeyli’de 26 KM’lik TIR kuyruğu! Tur sürücüleri günlerce sınır kapısında bekliyor

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 01.06.2024 17:01
İhracatının artması sebebiyle sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor. Ülkemizden Avrupa’ya açılan kapı Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaysa TIR kuyruğu 26 kilometreyi, geçiş ise iki hatta üç günü buluyor.
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