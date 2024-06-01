01 Haziran 2024, Cumartesi
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Duayen Gazeteci Mehmet Barlas
Duyaen bir gazeteci Mehmet Barlas. Birçok ünvanı var. Sabah Gazetesi'nin baş yazarı, baba, kardeş, eş... Ancak türkiye onu, haberleri ve yazılarıyla tanıdı meslek hayatı boyunca, darbeler, dünyada yaşanan savaşlar, devrimlere şahit oldu. Tarihe yakından tanıklık etti. Ve tüm olayları kalemi okuyucularıyla buluşturdu. Vefatının birinci yılında Mehmet Barlas'ı saygı ile anıyoruz. Barlas için hazırlanan özel belgesel sizlerle.