01 Haziran 2024, Cumartesi
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Sakaryaspor taraftarının stada meşale sokma yöntemleri pes dedirtti
Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında Adana’da oynanan maç öncesi Sakaryaspor taraftarlarının stada meşale sokma yöntemleri pes dedirtti. Bisküvi ve cips paketlerine gizlenen meşaleleri polisler tespit edip el koyarken 39 kişiye adli işlem yapıldı.