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Sakaryaspor taraftarının stada meşale sokma yöntemleri pes dedirtti

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 01.06.2024 17:45
Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında Adana’da oynanan maç öncesi Sakaryaspor taraftarlarının stada meşale sokma yöntemleri pes dedirtti. Bisküvi ve cips paketlerine gizlenen meşaleleri polisler tespit edip el koyarken 39 kişiye adli işlem yapıldı.
Sakaryaspor taraftarının yöntemleri pes dedirtti
Sakaryaspor taraftarının yöntemleri pes dedirtti
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