01 Haziran 2024, Cumartesi
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İstanbul’un gizli cennetlerinden Gümüşdere! Doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor
Şimdi sizleri İstanbul'un çok da bilinmeyen bir mahallesine götüreceğiz. Sarıyer'deki Gümüşdere Mahallesi'nden bahsediyoruz. Karadeniz'in kıyısında bulunan mahalle plajıyla, at çiftlikleri ve ormanlarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. İşte Gümüşdere Mahallesi'nden manzaralar....