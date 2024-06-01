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Maltepe’de 4 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 01.06.2024 16:28
Maltepe’de 4 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza kameralara yansıdı. Maltepe’de 4 yaşındaki çocuğu hayattan koparan kaza sonrası iki şüpheli adliyeye sevk edildi.
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