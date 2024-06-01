01 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Kadıköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.06.2024 17:17
Kadıköy'de araçla seyir halindeki iki sürücü, yolun ortasında durarak tekmeli yumruklu kavga etti. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sürücülerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada
Sürücülerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada
Motosikletlilerden Gazze’ye destek
Motosikletlilerden Gazze'ye destek
700 yıllık Boyacı Camii’nde restorasyon başladı!
700 yıllık Boyacı Camii’nde restorasyon başladı!
Hamzabeyli’de 26 KM’lik TIR kuyruğu!
Hamzabeyli’de 26 KM’lik TIR kuyruğu!
Motosiklette borularla tehlikeli yolculuk kamerada
Motosiklette borularla tehlikeli yolculuk kamerada
4 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada
4 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada
İstanbul’un gizli cennetlerinden Gümüşdere!
İstanbul’un gizli cennetlerinden Gümüşdere!
Unutulmaya yüz tutmuş sanatları yaşatıyorlar!
Unutulmaya yüz tutmuş sanatları yaşatıyorlar!
61 senelik sevdanın hikayesi!
61 senelik sevdanın hikayesi!
Kalaycı Halil ustanın hikayesi!
Kalaycı Halil ustanın hikayesi!
3 ilçe 4 belde 212 mahalle yeniden sandık başına gidiyor
3 ilçe 4 belde 212 mahalle yeniden sandık başına gidiyor
Metrobüste yangın paniği! Seferler aksadı
Metrobüste yangın paniği! Seferler aksadı
Daha Fazla Video Göster