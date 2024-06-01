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Yörüklerin 'Sultan Bacı'sı

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Giriş: 01.06.2024 18:30
Güncelleme:01.06.2024 18:31
Konar göçer bir hayatla büyüdü. Keçilerini otlatırken bağlama çalmayı öğrendi. Halk müziği sanatçısı Sultan torun, yörüklerin tabiriyle Sultan Bacı, bugün yine keçilerinin başında.
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