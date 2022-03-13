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Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı! İstanbul trafiği yüzde 15’e düştü

İHA
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Giriş: 13.03.2022 09:18
İstanbul’da kar yağışı sebebiyle araçlarını kullanmayan vatandaşların toplu taşıma araçlarını terchi etmesiyle yollar boş kaldı. İBB trafik verilerine göre İstanbul trafiği 08.30 sıralarında yüzde 15 olarak ölçüldü. Pendik D-100 karayolunda boş kalan yollar havadan görüntülendi.
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