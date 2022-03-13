13 Mart 2022, Pazar
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Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı! İstanbul trafiği yüzde 15’e düştü
İstanbul’da kar yağışı sebebiyle araçlarını kullanmayan vatandaşların toplu taşıma araçlarını terchi etmesiyle yollar boş kaldı. İBB trafik verilerine göre İstanbul trafiği 08.30 sıralarında yüzde 15 olarak ölçüldü. Pendik D-100 karayolunda boş kalan yollar havadan görüntülendi.