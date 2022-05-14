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Vatandaşa etmedikleri eziyet kalmadı! Dolandırıcıların pes dedirten görüntüleri

İHA
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Giriş: 14.05.2022 12:05
Ankara'da kilometresi yüksek olan tam 211 aracın göstergesinde oynama yaparak satan ve buradan gelen parayla tefecilik yoluyla 450 vatandaşın hayatını karartan Haydar İleriler'in lideri olduğu İleriler Suç Örgütü'nün pes dedirten bir videosuna ulaşıldı. 13 paravan şirket üzerinden büyük vurgun yapan suç örgütü Ankara Mali Şube polisinin operasyonuyla çökertilmiş, çok sayıda örgüt üyesi tutuklanmıştı. Suç örgütü üyelerinin, dolandırdıkları vatandaşların deste deste parasını alay ederek saydıkları pişkinlik dolu görüntülerde, örgüt üyesi Cem İ. elindeki binlerce liralık para destesini sayarken parmak ıslatma aparatı olarak örgüt üyesi Durmuş Ö.'nün dilini kullandı. İkili birbirine dil çıkararak gülüşürken, arka planda ise telefon görüşmesinde başka bir mağduru tuzağa çekmeye çalıştıkları ortaya çıktı.
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