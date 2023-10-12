12 Ekim 2023, Perşembe
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Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Saat 14.04'te yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.