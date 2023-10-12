Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Saat 14.04'te yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.