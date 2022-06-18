18 Haziran 2022, Cumartesi
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Uzun kulaklarıyla dikkat çeken yavru keçi "Simba"
Pakistan'ın Karaçi kentinde doğan keçi "Simba" uzun kulaklarıyla dikkat çekiyor. Kulaklarının uzunluğu 46 santimetreyi bulan Simba'ya ilgiyle bakılıyor.