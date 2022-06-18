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Uzun kulaklarıyla dikkat çeken yavru keçi "Simba"

AA
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Giriş: 18.06.2022 10:45
Pakistan'ın Karaçi kentinde doğan keçi "Simba" uzun kulaklarıyla dikkat çekiyor. Kulaklarının uzunluğu 46 santimetreyi bulan Simba'ya ilgiyle bakılıyor.
Uzun kulaklarıyla dikkat çeken yavru keçi Simba
Uzun kulaklarıyla dikkat çeken yavru keçi "Simba"
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