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Uyuşturucu satan kızını öldürdü! Babasının bıçakladığı genç kız hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2024 11:05
Adana'da bir baba uyuşturucu satan ve kullanan kızıyla sokak ortasında kavga etti. Cinnet getiren baba kızını defalarca bıçaklayarak öldürdü.
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