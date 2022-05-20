Uyuşturucu için böbreğini sattı!

Ankara'da, polisin 3 katlı villaya düzenlediği operasyonda, 470 kök Hint keneviri ile bu bitkiyi yetiştirmede kullanan düzenekler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden M.Y.'nin İran'da böbreğini satıp, elde ettiği parayla villada uyuşturucu imalathanesi kurduğu belirlendi.